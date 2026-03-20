Invitation aux médias - Conférence du ministre Eric Girard : un échange sur les finances du Québec après le dévoilement du budget 2026-2027

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence d'Eric Girard, ministre des Finances du Québec.

Quelques jours après du dépôt du budget 2026-2027, cette conférence offrira un éclairage stratégique sur le contexte économique actuel et l'état des finances publiques du Québec. Dans un environnement marqué par des incertitudes économiques et des pressions accrues sur les finances publiques, le ministre présentera les grandes orientations budgétaires du gouvernement et leur incidence sur les entreprises et l'économie québécoise.

Cette allocution sera l'occasion pour la communauté d'affaires et les médias de mieux comprendre les priorités économiques du gouvernement, les mesures mises en place pour soutenir la croissance ainsi que les leviers envisagés pour renforcer la compétitivité du Québec dans un contexte en mutation.

Le ministre participera ensuite à un échange animé par Jessica Bouchard, vice-présidente, Affaires publiques et économiques et Initiatives d'impact de la Chambre.

Le ministre Girard tiendra une mêlée de presse immédiatement après l'échange.

Date : Lundi 23 mars 2026



Lieu : Seuls les journalistes accrédités seront informés du lieu de l'événement.



Heure : De 11 h 30 à 13 h 30



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès d'Ariane Joazard-Bélizaire, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou au 514 669-6768.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]