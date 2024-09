INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse - Les syndicats de l'industrie forestière unis pour défendre les travailleuses et les travailleurs dans un contexte de défis et d'incertitudes

QUÉBEC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - La Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), le Syndicat des Métallos et le syndicat Unifor vous invitent à assister à une conférence de presse pour discuter des défis majeurs qui secouent l'industrie forestière et le soutien essentiel dont ont besoin les travailleuses et travailleurs, tout en traitant de la protection du caribou forestier.

Les dirigeants syndicaux des quatre organisations, représentant la voix des travailleuses et travailleurs de l'industrie forestière, prendront la parole.

Quoi : Conférence de presse Date : Mardi 10 septembre 2024 Heure : 12 h 30 Lieu : Tribune de la presse de Québec

Édifice André-Laurendeau

Salon Jacques-L'Archevêque

1050, rue des Parlementaires

1er étage

Québec (Québec)

G1A 1A3

Porte-parole :

Daniel Cloutier , directeur québécois du syndicat Unifor

, directeur québécois du syndicat Unifor Dominic Lemieux , directeur québécois du Syndicat des Métallos

, directeur québécois du Syndicat des Métallos Luc Vachon , président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

, président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) Kevin Gagnon , président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN)

SOURCE Centrale des syndicats démocratiques

Renseignements : Marilou Gagnon, CSD, 514 248-6277, [email protected]; Véronique Figliuzzi, Unifor, 514 212-6003, [email protected]; Clairandrée Cauchy, Métallos, 514 774-4001, [email protected]; Thierry Larrivière, FIM-CSN, 514 966-4380, [email protected]