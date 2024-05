Invitation aux médias - Conférence de presse du syndicat Unifor à Témiscaming

TÉMISCAMING, QC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Le syndicat Unifor invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant la suspension des activités de l'usine de cellulose à Témiscaming par Rayonier Advanced Materials (RYAM) ainsi que sur les préoccupations du syndicat concernant l'avenir de la ville de Témiscaming.

Le directeur québécois d'Unifor Daniel Cloutier et le président de la section locale 233 Stéphane Lefebvre s'exprimeront sur la situation lors de cette conférence de presse.

Quoi : Conférence de presse Quand : lundi le 13 mai 2024 à partir de 11h00 Où: Section locale 233 d'Unifor, 35 rue Outlook - Téminscaming

SVP confirmer votre présence à Véronique Figliuzzi par courriel à [email protected]

Renseignements: Véronique Figliuzzi, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 212-6003 [email protected]