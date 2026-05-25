INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse du commissaire au lobbyisme du Québec

QUÉBEC, le 25 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse du commissaire au lobbyisme du Québec, Me Jean-François Routhier, demain, ce mardi 26 mai 2026 à 15 h 20, à l'occasion du dépôt de son rapport spécial.

Un breffage technique précédera la conférence de presse à l'issue de la période des questions et réponses orales à 15 h.

Ce rapport donne suite à la recommandation no 25 du rapport de la Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec et à la motion adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 17 février dernier recommandant une refonte en profondeur de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme.

Date : Le mardi 26 mai 2026

Heure : 15 h 20 (Breffage technique à 15 h)

Lieu : Salle Evelyn-Dumas, Assemblée nationale du Québec

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent obtenir une accréditation temporaire. Pour ce faire, ils doivent communiquer avec le Secrétariat de la Tribune de la presse au 418 643-1357 ou à [email protected].

SOURCE Lobbyisme Québec

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