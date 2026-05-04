APRÈS UN MANDAT PUBLIC, DES RÈGLES S'APPLIQUENT !

QUÉBEC, le 4 mai 2026 /CNW/ - À l'approche de la fin de la présente législature et des élections générales de l'automne 2026, Lobbyisme Québec lance une campagne de sensibilisation portant sur les règles d'après-mandat que doit respecter toute personne qui quitte une fonction ou un emploi dans une institution publique visée par la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. Ces règles sont mises en place afin d'éviter les conflits d'intérêts qui ont pour effet direct de miner la confiance des Québécois envers leurs institutions démocratiques.

Des règles trop souvent méconnues et négligées

Les règles d'après‑mandat visent principalement à éviter qu'une personne utilise, à des fins personnelles ou particulières, des informations, des relations et des avantages privilégiés acquis dans l'exercice de ses fonctions. Une personne peut se voir interdire d'exercer des activités de lobbyisme pendant une période allant jusqu'à deux ans, selon la fonction qu'elle occupait.

Lobbyisme Québec constate une certaine méconnaissance des règles d'après‑mandat par les titulaires de charges publiques. « Qu'ils soient ministre, personnel de cabinet ou qu'ils occupent tout emploi dans la fonction publique, il y a des règles qui s'appliquent lorsqu'on quitte sa fonction. Il est important de les connaître et de les respecter », souligne le commissaire au lobbyisme, Jean-François Routhier.

Une campagne de communication et des outils efficaces pour informer les citoyens et accompagner les titulaires de charges publiques dans leurs transitions

Sous le thème « Partez du bon pied », la campagne de Lobbyisme Québec vise à renforcer la connaissance et la compréhension des règles d'après-mandat par les titulaires de charges publiques, en plus de susciter une vigilance collective auprès des citoyens, des journalistes et des firmes de relations publiques qui peuvent vouloir les recruter.

Lobbyisme Québec déploiera une série d'actions de sensibilisation au cours des prochaines semaines, incluant :

une toute nouvelle page Web informative, incluant un outil de calcul des règles d'après-mandat;

des publicités dans les médias, ainsi qu'une campagne numérique sur ses médias sociaux;

l'envoi de lettres personnalisées aux élus, à leur personnel de cabinet et aux firmes de lobbyisme susceptibles de les embaucher.

L'équipe de lobbyisme Québec est un partenaire incontournable dans la compréhension et l'application des règles d'après-mandat. Notre service à la clientèle est disponible pour répondre à toute question.

Notre mission

Lobbyisme Québec a pour mission de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d'assurer leur sain exercice en vertu de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes. En faisant la promotion de la transparence et en soutenant le droit à l'information du public, l'institution contribue au renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques et les personnes qui les dirigent.

Les activités de l'institution sont placées sous l'autorité du commissaire au lobbyisme du Québec, personne désignée par l'Assemblée nationale.

SOURCE Lobbyisme Québec

POUR INFORMATION : Éléonore Fortin-Rousseau, Responsable des relations médias, Région de Québec : 418 643-1959, poste 2241, Région de Montréal : 514 954-1959, poste 2241, Ailleurs au Québec : 1 866 281-4615, poste 2241, Courriel : [email protected]