Invitation aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Montréal

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, procédera à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Montréal.

Accréditation obligatoire

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à l'adresse suivante : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le mardi 16 juin 2026 HEURE : 11 h LIEU : Montréal

** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Cellulaire : 514 554-4170