Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'amélioration de l'accès aux soins de santé au Québec

QUÉBEC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, accompagnée du président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), Dr Marc André Amyot, procédera à une annonce concernant l'amélioration de l'accès aux soins de santé au Québec.

Il sera possible de visionner cette conférence de presse en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale du Québec.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence de presse doivent se procurer une accréditation au préalable auprès du Service aux courriéristes parlementaires, en téléphonant au 418 643-1357, ou en faisant la demande par courriel à l'adresse [email protected].

DATE : Le mercredi 27 mai 2026



HEURE : 9 h



LIEU : Assemblée nationale du Québec

Hôtel du Parlement

Salle : Foyer

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Cellulaire : 514 554-4170