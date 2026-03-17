SAINT-JÉRÔME, QC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, annoncera des appuis financiers du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance de deux entreprises manufacturières de Saint-Jérôme.

L'annonce aura lieu chez une entreprise liée à l'industrie manufacturière de la région.

Les représentants des médias sont invités à participer à la visite de l'entreprise qui suivra la conférence de presse.

Date :

18 mars 2026

Heure :

13 h 30

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette visite de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 11 h, le 18 mars 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse. Le lieu de l'activité sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]