Invitation aux médias - Breffage technique virtuel - Entrée en vigueur d'une nouvelle pratique au Directeur des poursuites criminelles et pénales

QUÉBEC, le 17 mars 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une séance de breffage technique virtuel. La porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Annabelle Sheppard, et la porte-parole adjointe, Me Patricia Johnson, présenteront l'entrée en vigueur d'une nouvelle pratique au DPCP concernant l'obtention d'une ordonnance de non-publication et de non-diffusion en vertu de l'article 486.4 du Code criminel dès le dépôt d'une dénonciation.

Date : Mercredi 19 mars 2025



Heure : 10 h



Lieu : Mode virtuel sur la plateforme Teams (réception du lien après inscription)

Confirmation de présence obligatoire

Pour participer à cette séance et recevoir le lien Teams, les représentants des médias doivent s'accréditer d'ici mardi 18 mars, avant 16 h, en écrivant à [email protected]. Le lien Teams pour joindre la séance sera envoyé par courriel seulement aux représentants des médias accrédités.

Veuillez noter que les prises d'images et de son ne seront pas permises lors de cette rencontre de breffage technique.

SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]