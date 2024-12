INVITATION AUX MÉDIAS - Breffage technique du budget 2025 de la Ville de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à un breffage technique du budget 2025 de la Ville de Longueuil dans ses compétences locales et d'agglomération, en présence de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil et présidente du comité exécutif d'agglomération, de Jonathan Tabarah, vice-président du comité exécutif et président de la Commission des finances, des infrastructures et des ressources humaines, ainsi que de Sylvie Toupin, directrice des Finances et trésorière de la Ville de Longueuil.

QUAND : Lundi, 9 décembre 2024

10 h 30 OÙ : Hall de l'hôtel de ville

4250, chemin de la Savane, Longueuil

Stationnement gratuit sur place

Inscription obligatoire

Les journalistes qui souhaitent assister en présentiel au breffage technique qui aura lieu dans le hall de l'hôtel de ville sont priés de s'inscrire au plus tard le 9 décembre à 8h en confirmant leur présence par courriel à [email protected]. Des documents sous embargo leur seront transmis.

Il est à noter que le breffage technique sera suivi d'une période de questions pour les journalistes et d'entrevues individuelles avec la mairesse Catherine Fournier.

longueuil.quebec

SOURCE Ville de Longueuil

Source : Direction des communications et des affaires publiques, Ville de Longueuil, Téléphone : 450 463-7270, [email protected]