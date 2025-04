MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - Hydro-Québec invite les représentantes et représentants des médias à participer à annonce importante au sujet de l'efficacité énergétique.

Dave Rhéaume, vice-président exécutif - Activités commerciales et chef des relations clientèle et Josyane Fortin - Directrice principale offres énergétiques, Clientèle et Tarification feront une présentation et répondront aux questions des médias.





Quoi

Annonce portant sur l'efficacité énergétique

Qui

Dave Rhéaume, vice-président exécutif - Activités commerciales et chef des relations clientèle

Josyane Fortin , Directrice principale - Offres énergétiques à la clientèle et tarification

Date

Jeudi 24 avril 2025

Heure

11 h 00

Où

Sur la plateforme Teams (accessible sur le site de Microsoft Teams)

Pour participer, vous devez vous inscrire auprès de l'équipe Médias et planification des communications afin de recevoir les instructions et le lien Teams.

Renseignements : Relations médias d'Hydro-Québec, 514 289-5005 (option 2), [email protected]