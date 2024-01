Invitation aux médias - Annonce importante dans le cadre du Fonds régions et ruralité

LES ESCOUMINS, QC, le 16 janv. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils feront une annonce importante, en leur nom et en celui de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, concernant le Fonds régions et ruralité et l'offre touristique.

À cette occasion, ils seront accompagnés de la préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord, Mme Micheline Anctil, et du maire des Escoumins, M. André Desrosiers. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 16 h, le 18 janvier.

Il est à noter qu'il n'y aura pas de matériel de sonorisation dans la salle. Au besoin, les dignitaires seront disponibles pour des entrevues individuelles à la suite de la conférence de presse.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Vendredi 19 janvier 2024



Heure : 9 h



Lieu : Les Escoumins L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.





SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, 514 686-7100, [email protected]