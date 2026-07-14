Le Gouvernement Fréchette accorde plus de 3,9 M$ pour la construction de 72 logements abordables dans 12 municipalités du Témiscouata

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC, QC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Le Gouvernement Fréchette annonce une contribution de plus de 3,9 M$ pour soutenir la construction de 72 nouveaux logements abordables dans 12 municipalités de la MRC de Témiscouata. Les projets seront réalisés par la société en commandite Les Habitations Témiscouata S.E.C., en collaboration avec l'entreprise Batitech de Témiscouata-sur-le-Lac et l'organisme Les Habitations entre lacs et forêts du Témiscouata.

Cette aide gouvernementale a été annoncée par la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, qui était accompagnée de la ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Mme Amélie Dionne, du préfet de la MRC de Témiscouata et président des Habitations entre lacs et forêts du Témiscouata, M. Serge Pelletier, du président des Habitations Témiscouata S.E.C., M. Gilles Garon, et du président-directeur général et fondateur de Batitech, M. Stéphane April.

Cette entente comprend une subvention maximale de 1 190 836 $ et un prêt patient à intérêt nul pouvant atteindre 2 735 540 $, accordés par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

En plus d'agir à titre de constructeur des habitations modulaires, Batitech joue un rôle clé dans la réalisation du projet en se portant caution des engagements des Habitations Témiscouata S.E.C. auprès de la SHQ, garantissant ainsi la bonne exécution des projets et leur viabilité financière.

Les logements seront construits à Dégelis, Saint-Michel-du-Squatec, Rivière-Bleue, Biencourt, Témiscouata-sur-le-Lac, Packington, Saint-Marc-du-Lac-Long, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-Eusèbe, Pohénégamook, Auclair et Saint-Honoré-de-Témiscouata. Chaque projet comptera six logements.

Citations :

« Dans des communautés comme celles du Témiscouata, avoir accès à un logement abordable de qualité, c'est souvent ce qui fait la différence entre rester chez soi, près de sa famille, de son milieu de vie ou partir. C'est exactement ce qu'on veut éviter. Avec cette contribution de plus de 3,9 millions de dollars pour 72 logements dans 12 municipalités, notre gouvernement dit clairement : les régions comptent, et on investit pour elles. Ce projet est aussi un bel exemple de ce qu'on peut accomplir quand les partenaires locaux croient en leur communauté et se retroussent les manches. Bravo à tous ceux qui ont rendu cela possible. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Je me réjouis de cette annonce, qui représente une excellente nouvelle pour le Témiscouata. Le logement est au cœur des préoccupations de nos communautés. En appuyant la construction de nouveaux logements dans 12 municipalités, nous donnons à nos familles, à nos travailleurs et à nos aînés la possibilité de vivre et de s'établir chez nous. C'est une action concrète qui contribue à la vitalité de notre région et à la qualité de vie de nos citoyens. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques

« Notre projet de construction de 72 logements abordables, se déployant dans 12 municipalités différentes à raison de 6 logements par site et avec un promoteur privé local, Batitech, est très novateur et un peu en dehors des sentiers battus. Il va sans dire que ce projet n'aurait pu se réaliser sans un travail collaboratif de tous les instants entre la MRC de Témiscouata, les municipalités concernées, Batitech, Les Habitations entre lacs et forêts du Témiscouata et Les Habitations Témiscouata S.E.C., sans oublier notre partenaire gouvernemental, la SHQ, et le soutien indéfectible de notre députée, Mme Amélie Dionne, ainsi que des membres de son équipe. Cette réalisation fort attendue nous permettra d'être plus attractifs, de mieux répondre aux besoins de notre population, tout en améliorant le cœur de nos villes et villages. »

Serge Pelletier, préfet de la MRC de Témiscouata et président des Habitations entre lacs et forêts du Témiscouata

« Au nom des membres de la société Les Habitations du Témiscouata S.E.C., nous sommes heureux de nous impliquer à la première mise en place de ce nouveau projet d'habitations abordables adaptés tout particulièrement pour les communautés régionales non urbanisées, permettant ainsi d'attirer chez elles de nouvelles familles qui auront pour effet de renforcir la vitalité et le développement de leur nouveau chez soi! »

Gilles Garon, président des Habitations Témiscouata S.E.C.

« Je suis très fier que Batitech participe à ce projet porteur pour notre région. Dès le départ, il a été pensé et conçu de manière à tirer pleinement parti de la construction préfabriquée, en optimisant la conception des bâtiments selon les réalités de notre industrie et les contraintes de production en usine. Cette approche est, selon moi, essentielle pour réaliser des projets compétitifs et offrir des logements abordables de qualité. Elle permet aussi de soutenir l'emploi local, notamment durant la période hivernale, en maintenant au travail une grande partie de nos employés. C'est un projet innovant, issu d'un partenariat public-privé bien réfléchi, qui bénéficiera autant aux travailleurs qu'aux personnes et aux familles, qui pourront habiter ces nouveaux logements. »

Stéphane April, président-directeur général et fondateur de Batitech

Faits saillants :

48 des 72 logements seront des logements abordables et 24, des logements abordables intermédiaires.

Les premiers logements devraient être disponibles à l'été 2027, et l'ensemble des projets devrait être terminé d'ici la fin de l'année 2028.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez la section de la Société d'habitation du Québec dans Québec.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-7770, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]