INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce en matière de logement abordable à Laval

LAVAL, QC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Laval et le Fonds de solidarité FTQ invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur un projet de logements sociaux et abordables.

L'activité se déroulera le 1er décembre 2025, en présence de :

Mme Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine;

M me Annie Koutrakis , secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles et députée de Vimy;

, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles et députée de Vimy; M. Christopher Skeete , ministre responsable de la région de Laval;

, ministre responsable de la région de Laval; M me Marie-Claude Cantin , directrice immobilier social, communautaire et abordable au Fonds immobilier de solidarité FTQ;

M. Stéphane Boyer , maire de Laval;

, maire de Laval; et d'autres partenaires.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 1er décembre, 9 h.

DATE : 1er décembre 2025 HEURE : 11 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected] ; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]