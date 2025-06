INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce en matière d'habitation à Saint-Georges

SAINT-GEORGES, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, Desjardins, la Ville de Saint-Georges et Au Bercail invitent les représentantes et représentants des médias à une annonce en matière d'habitation.

L'activité aura lieu en présence de M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de M. Claude Morin, maire de Saint-Georges, de M. Yannick Laviolette, directeur principal Logement abordable au Mouvement Desjardins, de M. Michel Laroche, directeur des programmes santé mentale, dépendance et itinérance au CISSS Chaudière-Appalaches, et de M. Pierre Lacombe, président d'Au Bercail.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 19 juin, 8 h.

DATE : 19 juin 2025 HEURE : 10 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]