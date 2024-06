Invitation aux médias - Annonce des nouvelles priorités régionales de la Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC , le 10 juin 2024 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés aux allocutions d'ouverture de la Journée régionale pour la mise en œuvre des priorités régionales en occupation et en vitalité des territoires de la Mauricie, prononcés par le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, et le président de la Table des élus de la Mauricie, M. Guy Veillette.

À la suite des mots d'ouverture, les dignitaires seront disponibles à l'extérieur de la salle pour des entrevues individuelles pendant que la rencontre de travail se poursuivra à huis clos.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent assister aux allocutions d'ouverture doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 8 h 30, le 12 juin.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Mercredi 12 juin 2024 Heure : 9 h (8 h 55 : prise de photos officielle) Lieu : Trois-Rivières L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Yvana Labouba, Attachée régionale, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, 819 995-6315, [email protected]