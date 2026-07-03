INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce d'une politique nationale sur l'allègement réglementaire et administratif pour simplifier la vie de nos entrepreneurs
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime
03 juil, 2026, 18:11 ET
QUÉBEC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, invite les représentants des médias à l'annonce d'une politique nationale sur l'allègement réglementaire et administratif pour simplifier la vie de nos entrepreneurs.
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Date :
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Le 6 juillet 2026
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Heure :
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13 h
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Endroit :
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Québec
Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.
SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime
Source : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]
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