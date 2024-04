INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'ACTIONS CONCRÈTES POUR AIDER LES MÉNAGES À LA RECHERCHE D'UN LOGEMENT

QUÉBEC, le 22 avril 2024 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur les actions mises de l'avant pour aider les ménages à la recherche d'un logement. Pour l'occasion, la ministre sera accompagnée du président-directeur général de la Société d'habitation du Québec, M. Claude Foster, et du directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec, M. Dany Caron.





DATE : mardi 23 avril 2024



HEUR : 9 h 15



ENDROIT : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.





