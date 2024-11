Invitation aux médias : Annonce concernant le réseau de transport d'Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Hydro-Québec invite les représentants des médias à une conférence de presse virtuelle au sujet de l'évolution du réseau de transport d'électricité.

Claudine Bouchard, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation et des infrastructures d'Hydro-Québec, s'adressera aux médias et répondra aux questions des journalistes.

Date : Le lundi 4 novembre 2024



Heure : 13 h 30



Lieu : Sur la plateforme Teams (disponible sur le site de Microsoft Teams) Vous devez vous inscrire auprès de l'équipe Relations avec les médias pour recevoir les instructions et le lien Teams pour participer ([email protected]).

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Caroline Des Rosiers, 514-289-5005, [email protected]