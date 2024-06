Invitation aux médias - Annonce concernant le projet de modernisation du cadre réglementaire en milieux hydriques pour mieux faire face aux inondations en contexte de changements climatiques

QUÉBEC, le 10 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant le projet de modernisation du cadre réglementaire en milieux hydriques pour mieux faire face aux inondations en contexte de changements climatiques. Il sera accompagné du président de l'Union des municipalités du Québec, M. Martin Damphousse, de M. Martin Dulac, de la Fédération québécoise des municipalités, et du directeur général d'Ouranos, M. Alain Bourque.

La conférence de presse sera précédée d'un breffage technique pour les journalistes.





Date : Le mardi 11 juin 2024

Heure : 8 h - Breffage technique pour les journalistes

11 h - Conférence de presse Lieu : Montréal



Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant 7 h 30 le 11 juin 2024. Le lieu où se tiendra l'activité et le lien vers la salle de presse virtuelle seront uniquement transmis aux journalistes accrédités.

