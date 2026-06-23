Invitation aux médias - Annonce concernant le lac Saint-Pierre

Nouvelles fournies par

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

23 juin, 2026, 15:25 ET

QUÉBEC, le 23 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le lac Saint-Pierre.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville.

Date : le vendredi 26 juin 2026

Heure de la conférence de presse : 10 h

Lieu : Nicolet (Québec)

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le vendredi 26 juin, à 9 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.

SOURCE :

 

Simon Savignac

Directeur des communications

Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

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INFORMATION :

 

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