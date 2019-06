Invitation aux médias - Ajout de récréations - Manifestation d'enseignantes et enseignants

QUÉBEC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les personnes qui représentent les médias sont priées de noter qu'une manifestation d'une centaine d'enseignantes et enseignants de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) aura lieu demain, dès 8 h, devant l'Assemblée nationale, devant la fontaine de Tourny. Nathalie Morel, vice-présidente à la vie professionnelle de la FAE, tiendra un point de presse vers 8 h 15.

Les membres de la FAE, provenant des sept régions où elle est présente, s'adresseront publiquement au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, pour dénoncer le fait qu'ils n'ont pas le temps de surveiller, car leur tâche est déjà bien remplie!

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Manifestation d'une centaine d'enseignantes et enseignants de la FAE concernant les récréations d'un minimum de 20 minutes, qui deviendront obligatoires à la prochaine rentrée



Qui : Nathalie Morel, vice-présidente à la vie professionnelle de la FAE



Quand : Le mercredi 12 juin 2019, dès 8 h



Où : Devant l'Assemblée nationale, près de la fontaine de Tourny

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent près de 44 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi qu'un millier de membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et l'Outaouais, dans lesquelles se trouvent les quatre plus grands pôles urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides, l'Estrie et la Montérégie.

