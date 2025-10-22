INVITATION AUX MÉDIAS - 5e Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques

QUÉBEC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation vous invite à assister au 5e Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques. Vous pouvez consulter le programme de l'événement.

Date : Le jeudi 23 octobre 2025



Heure : 9 h 30



Lieu : Montréal (l'événement sera également diffusé en ligne)

Des activités en présentiel se dérouleront en après-midi en Estrie, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, à Laval, en Mauricie, en Montérégie et à Montréal.

Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique ou pour accéder à la plateforme de diffusion, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources et information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Virginie Mesguich, Responsable communications-marketing, Centre d'expertise de l'ITHQ, 514 282-5111, poste 4578, [email protected]