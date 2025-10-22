INVITATION AUX MÉDIAS - 5e Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques
Nouvelles fournies parMinistère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
22 oct, 2025, 11:33 ET
QUÉBEC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation vous invite à assister au 5e Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques. Vous pouvez consulter le programme de l'événement.
|
Date :
|
Le jeudi 23 octobre 2025
|
|
|
Heure :
|
9 h 30
|
|
|
Lieu :
|
Montréal (l'événement sera également diffusé en ligne)
Des activités en présentiel se dérouleront en après-midi en Estrie, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, à Laval, en Mauricie, en Montérégie et à Montréal.
Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique ou pour accéder à la plateforme de diffusion, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].
SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Sources et information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Virginie Mesguich, Responsable communications-marketing, Centre d'expertise de l'ITHQ, 514 282-5111, poste 4578, [email protected]
Partager cet article