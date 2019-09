Invitation aux médias - 10e Semaine pour l'école publique - L'école publique, riche grâce à sa diversité

MONTRÉAL, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les personnes qui représentent les médias sont invitées à la conférence de presse du lancement de la 10e Semaine pour l'école publique (SPEP), organisée par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), qui aura lieu le dimanche 29 septembre, à 10 h, à la BAnQ.

Le lancement aura lieu en présence du porte-parole de la SPEP, l'humoriste Philippe Laprise, du président de la FAE, Sylvain Mallette, de dizaines de partenaires de la SPEP, et enfin, en présence de la députée de Saint-Laurent, madame Marwah Rizqy, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur du Parti libéral du Québec (PLQ).

Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous au www.lafae.qc.ca/SPEP et sur la page Facebook www.facebook.com/SPEPecolepublique

Pour toute demande d'entrevue avec Philippe Laprise avant ou pendant la SPEP, veuillez communiquer avec Marie-Josée Nantel, conseillère aux communications à la FAE.

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 45 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi qu'un millier de membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et l'Outaouais, dans lesquelles se trouvent les quatre plus grands pôles urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides, l'Estrie et la Montérégie.

Renseignements: Marie-Josée Nantel, conseillère aux communications, au 514 603-2290 ou à mj.nantel@lafae.qc.ca

