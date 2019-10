Invitation aux journalistes - Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles - La CNESST convie les médias à son Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail

MONTRÉAL, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) vous convie à son dix-neuvième Grand Rendez‑vous santé et sécurité du travail (SST). Toute l'expertise en prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sera réunie lors de ces deux journées.

Où : Palais des congrès de Montréal 1001, place Jean-Paul-Riopelle - Hall Viger





Quand : Mercredi 30 octobre 2019

Cérémonie d'ouverture : 8 h 30 Salon d'exposition : 8 h à 16 h 30

Conférences : 8 h 30 à 15 h 30 Jeudi 31 octobre 2019

Salon d'exposition : 8 h à 15 h 30

Conférences : 8 h 30 à 15 h 30

Au programme :

Cérémonie d'ouverture le 30 octobre et lancement de la nouvelle campagne publicitaire sur la SST par Jean Boulet , ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et Manuelle Oudar , présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST;

, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et , présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST; Conférence d'ouverture du 30 octobre : Visez l'or en bienveillance! , par Danièle Sauvageau , entraîneuse de l'équipe canadienne de hockey féminin, analyste sportive et conférencière;

, par , entraîneuse de l'équipe canadienne de hockey féminin, analyste sportive et conférencière; Conférence du midi : Stress et résilience : et si c'était surtout une question d'énergie? , par Alain Ponsard , conférencier, formateur et coach en SST;

, par , conférencier, formateur et coach en SST; Conférence d'ouverture du 31 octobre : Un coup de rame à la fois , par Mylène Paquette , aventurière, athlète et auteure;

, par , aventurière, athlète et auteure; Dîner-conférence du 31 octobre : La santé : vecteur de performance en milieu de travail comme dans le sport , par Bruny Surin , athlète olympique, entrepreneur et conférencier (Veuillez confirmer votre présence en appelant au 1 866 966-4705 . );

, par , athlète olympique, entrepreneur et conférencier (Veuillez confirmer votre présence en appelant au 1 866 966-4705 ); Colloque : 20 conférences sur les nouveautés et les meilleures pratiques en SST présentées par les meilleurs conférenciers du domaine;

sur les nouveautés et les meilleures pratiques en SST présentées par les meilleurs conférenciers du domaine; Salon d'exposition : près de 200 spécialistes feront découvrir leurs produits et services les plus innovants pour rendre les milieux de travail sains et sécuritaires;

feront découvrir leurs produits et services les plus innovants pour rendre les milieux de travail sains et sécuritaires; Démonstrations sur le cadenassage et autres techniques de contrôle des énergies, photobooth où revêtir des équipements de protection, activités immersives sur les manœuvres de recul des camions, défis pour tester ses réflexes de secouriste, spécialistes de la CNESST sur place pour les questions de SST, de normes du travail et d'équité salariale.

Chaque jour, au Québec, 251 accidents se produisent dans les différents milieux de travail. Le Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail, organisé tous les ans au printemps à Québec et à l'automne à Montréal, permet aux employeurs et aux travailleurs d'échanger et d'apprendre sur les solutions en matière de prévention.

Programmation complète et vidéo promotionnelle : http://grandrendez-vous.com/

Source : CNESST Direction des communications et des relations publiques Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Related Links

http://www.cnesst.gouv.qc.ca