Invitation aux journalistes - Décès du président d'Usinage sur place des Ruisseaux inc. sur le site d'Uniboard Canada inc., à Mont-Laurier : la CNESST rend publiques les conclusions de son enquête

SAINT-JÉRÔME, QC, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La CNESST rendra publiques le 4 septembre 2019 les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à M. Gilles Lussier, président de l'entreprise Usinage sur place des Ruisseaux inc., et blessé gravement un de ses employés le 5 février 2019, sur le site d'Uniboard Canada inc., à Mont-Laurier.

Les journalistes sont conviés à une conférence de presse, à laquelle prendront part M. Giancarlo E. Specogna et Mme Isabelle Kohler, inspecteurs responsables de l'enquête, ainsi que M. Richard Fontaine, directeur de service à la Direction régionale des Laurentides de la CNESST.

Date : 4 septembre 2019



Heure : 13 h 30



Lieu : Best Western Plus

1231, boul. Albiny-Paquette

Mont-Laurier, Québec

J9L 1M6

Source : Cindy L'Heureux, responsable des communications

Direction régionale des Laurentides

Téléphone : 450 431-4000, poste 4077

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

