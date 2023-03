Invitation au Salon de l'emploi et de la formation de Saint-Michel

MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - C'est avec plaisir que j'invite les Montréalaises et les Montréalais à la 3e édition du Salon de l'emploi et de la formation de Saint-Michel qui aura lieu les vendredi 17 mars de 13h à 19h et le samedi 18 mars de 11h à 18h au Centre Lasallien. (3001 Rue de Louvain E, Montréal.)

Ce salon vise à favoriser l'embauche locale et la formation scolaire et professionnelle. Des employeurs, des établissements de formation seront présents à cette activité. « À titre de député de Viau, je suis heureux de soutenir cette initiative visant à la fois la qualification des citoyens et leur intégration socio-économique », a déclaré le député de Viau, Frantz Benjamin.

Un grand merci à tous les partenaires mobilisés pour la réussite de ce projet porté par Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Nord, PME Montréal Centre-Est, Vivre Saint-Michel en Santé, la Tohu Cité des Arts du Cirque et Regroupement Jeunesse en Action. Un grand merci à la Caisse Desjardins Centre-Est de Montréal et au Centre Lasallien dans la réalisation de cette 3 édition du Salon de l'emploi et de la formation de Saint-Michel.

