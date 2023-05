Invitation à soutenir les conductrices et conducteurs d'autobus chez Transco

MONTRÉAL, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le SQEES-FTQ invite la population à venir soutenir ses membres conductrices et conducteurs d'autobus, salariés chez Transco, à Repentigny.

L'événement aura lieu le 23 mai prochain, de 11 h à 13 h, au 1500 rue Raymond-Gaudreault, à Repentigny. Depuis de nombreux mois, de réels problèmes perdurent au niveau de l'entretien des véhicules. Ces autobus scolaires, qui transportent des centaines de jeunes chaque jour, mériteraient une cure de rajeunissement avant que des problèmes de sécurité deviennent réellement dangereux.

« Nous dénonçons depuis des mois des lacunes dans l'entretien des véhicules. Ce sont des jeunes que nos membres transportent, pas des boîtes ! Il faut que l'employeur réagisse avant qu'un incident grave survienne ! », a déclaré Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ. « Nous souhaitons aussi que des lieux sécuritaires et décents soient aménagés pour les conductrices et conducteurs, pour leurs besoins quotidiens, plutôt que les roulottes de fortune où tout le monde est entassé depuis trop longtemps ! ».

Le SQEES-FTQ souhaite que l'employeur fasse preuve d'ouverture et accepte de participer de bonne foi à des discussions visant à régler toutes ces problématiques, de même que celles en lien avec une mésentente liée à la convention collective tout juste renouvelée et qui prive les conductrices et conducteurs d'un congé férié supplémentaire.

Le Syndicat québécois des employées et employés de services, section locale 298 (FTQ) représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la santé et des services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans les résidences privées pour personnes âgées et est présent dans les CPE, la production de biens et de services et le transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

