Invitation à l'événement de commémoration du 30e anniversaire de la victoire de Chantale Daigle

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du trentième anniversaire de l'Arrêt Tremblay c. Daigle (1989) ayant réaffirmé le droit à l'avortement et l'autonomie des femmes, la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) convie la communauté ainsi que les médias à l'événement « Célébrons ensemble les 30 ans de la victoire de Chantale Daigle ».

Dans le cadre des élections fédérales et des discussions entourant la réouverture du débat sur le droit à l'avortement au Parlement, la FQPN et sa trentaine de groupes membres ont jugé pertinent de se réunir afin de souligner :

Souligner la victoire historique de Chantale Daigle et se remémorer la bataille sociojuridique de l'époque; Réaffirmer le caractère inaliénable du droit à l'avortement; Dénoncer les stratégies mises de l'avant par certains individus, groupes, tel que RightNow et partis politiques dans le but (implicite ou explicite) de restreindre l'accès à l'avortement ou de remettre en cause le droit à l'avortement.

Un historique de la lutte pour la décriminalisation, en présence des militantes actives en1989, sera suivi d'un état de l'accessibilité à l'avortement dans la province et des menaces au droit à l'avortement, ainsi que les revendications portées par la FQPN sur cet enjeu.

Rappelons que la FQPN est un regroupement féministe de défense des droits et d'éducation populaire en matière de santé sexuelle et reproductive fondée en 1972. Son mandat est de sensibiliser, d'informer et d'encourager la réflexion critique en santé sexuelle et reproductive et de promouvoir le libre-choix dans une perspective de justice sociale.

Informations sur l'événement :

Jeudi le 19 septembre 2019 de 17h30 à 21h00

Cabaret Lion d'Or

1676 Ontario Est, Montréal

