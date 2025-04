Des centaines de militantes mobilisées pour le droit à l'avortement - La FQPN dévoile la liste des candidat•es qui s'engagent à voter contre tout projet de loi anti-choix

MONTRÉAL, le 22 avril 2025 /CNW/ - À moins d'une semaine des élections fédérales, la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) dévoile la liste des candidat•es qui se sont engagé•es à voter contre tout projet de loi anti-avortement en signant une Déclaration d'engagement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne «Je vote PRO-CHOIX», déployée à travers les 78 circonscriptions au Québec grâce à l'implication de centaines de militantes.

Depuis plusieurs semaines, ces militantes ont contacté les candidat•es dans chaque circonscription afin de leur demander de prendre position clairement : s'engager à voter contre tout projet de loi visant à restreindre le droit à l'avortement. « Le droit à l'avortement n'est pas acquis une fois pour toutes. En contexte électoral, il est essentiel que la population ait une vision claire des valeurs pro-choix des personnes qui sollicitent leur vote », souligne Jess Legault, coordonnatrice générale de la FQPN et responsable du dossier avortement.

Une campagne citoyenne, transparente et accessible

Les candidat•es ayant signé la déclaration s'engagent à défendre l'accès universel aux services d'avortements, à voter contre tout projet de loi ou motion qui pourrait restreindre le droit à l'avortement, à défendre et à maintenir les services d'avortement par médicament ou par instruments, peu importe les oppositions, et à lutter contre toute attaque, intimidation et agression contre les cliniques de soins en santé sexuelle et les personnes ayant recours aux services.

La liste complète des candidat•es ayant signé la déclaration est désormais accessible sur le site web suivant https://bit.ly/FQPNcandidatesprochoix La FQPN invite la population à la consulter afin de faire un choix éclairé lors du scrutin.

À propos de la FQPN

La FQPN défend le droit à l'avortement, à la santé sexuelle et reproductive, ainsi que l'accès libre et universel à ces droits pour toutes les personnes concernées. Dans le cadre des élections, elle appelle la population à voter pro-choix et à interpeller les candidat•es sur ces questions cruciales.

SOURCE Fédération du Québec pour le planning des naissances

Renseignements et demandes d'entrevue : Éliane Legault-Roy, cell. 514-692-4762, [email protected]