AVIS MÉDIA - Débat des chefs - Action symbolique de la FQPN devant Radio-Canada

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - À l'approche des élections fédérales, la Fédération du Québec pour le planning des naissances ( FQPN ) invite les médias à une action haute en couleurs, symbolique et revendicatrice, qui se tiendra le 17 avril 2025 devant les bureaux de Radio-Canada, à l'occasion du débat des chefs. Celle-ci débutera dès 18h15.

Dans un climat marqué par le recul des droits reproductifs, la FQPN prendra position publiquement pour imposer ces enjeux au débat électoral. L'action vise à faire réagir, éveiller les consciences et dénoncer l'inaction politique, dans un climat d'urgence et d'indignation.

Où : 1000 Av. Papineau, Montréal, QC H2K 0C2

Quand : Le jeudi 17 avril 2025, 18h15

À propos de la FQPN

La FQPN défend le droit à l'avortement, à la santé sexuelle et reproductive, ainsi que l'accès libre et universel à ces droits pour toutes les personnes concernées. Dans le cadre des élections, elle appelle la population à voter pro-choix et à interpeller les candidat•es sur ces questions cruciales.

SOURCE Fédération du Québec pour le planning des naissances

Pour informations et demandes d'entrevues: Éliane Legault-Roy, relationniste, Cell. 514-692-4762, [email protected]