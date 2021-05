Invitation - 5e édition des Journées québécoises des lésions médullaires du 25 au 29 mai

MONTRÉAL, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Moelle épinière et motricité Québec est fière de vous inviter à ses 5e Journées québécoises des lésions médullaires - les JQLM - qui auront lieu du 25 au 29 mai 2021 sur le thème « Le handicap sans limites ». Notre édition sera, cette année, entièrement virtuelle.

Les JQLM ont pour objectif de favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap et montrer qu'elles mènent des vies pleines d'accomplissements. Elles veulent aussi sensibiliser le public au quotidien des personnes ayant une lésion à la moelle épinière.

À travers 4 conférences en ligne, notre programmation vise à informer nos membres, toutes les personnes ayant une lésion médullaire et, plus largement, les personnes ayant des limitations fonctionnelles sur les sujets qui les préoccupent aujourd'hui :

La rente d'invalidité, la rente de retraite et la pénalité discriminatoire. MÉMO-Qc milite activement pour l'abolition de cette pénalité et a entamé une procédure judiciaire dans ce sens. Notre conférence fera état de l'avancée du dossier.

Mardi 25 mai de 10h30 à 12h





L'impact de la pandémie sur l'accès aux soins et aux services de santé : en partenariat avec MEMO-Qc, deux chercheurs ont interrogé des personnes lésées médullaires et nous dévoilent les résultats préliminaires de leur recherche.

Vendredi 28 mai de 12h à 13h





La vie avec une lésion médullaire incomplète, souvent méconnue, elle comporte son lot de défis.

Mercredi 26 mai de 13h30 à 15h30





L'usage des cathéters : faut-il privilégier un usage unique ou la réutilisation?

Jeudi 27 mai de 12h à 13h30

Vous trouverez notre programmation complète sur notre site internet: http://www.moelleepiniere.com/ à la rubrique événement et en cliquant sur l'affiche.

La tenue des JQLM 2021 n'aurait pas été possible sans la participation financière du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, de Coloplast, Kinova, TVR, Fondation Martin-Matte et Hollister.

À propos de Moelle épinière et motricité Québec : MÉMO-QC est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1946. Sa mission est de favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap. L'organisme intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Il vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.

Renseignements: Vanessa-Anne Paré, organisatrice communautaire : [email protected], 514-341-7272 poste 233 ; Aline Vancompernolle, agente de communication : [email protected], 438 927-2338.

