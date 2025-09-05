Investissons dans l'ensemble du Canada pour bâtir des collectivités sûres et fortes

WHITEHORSE, YT, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada verse cette année plus de 18,7 millions de dollars au Yukon afin de bâtir des collectivités plus fortes et mieux reliées. Le gouvernement du Yukon administre ce financement et conclut des ententes avec les collectivités et les gouvernements des Premières Nations afin de mieux répondre à leurs besoins en matière d'infrastructure.

Ce n'est qu'en investissant dans des projets d'infrastructures de base - comme le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau, ainsi que les routes locales et les ponts - que nos collectivités pourront se développer afin de construire plus de logements. C'est exactement ce que le gouvernement du Canada s'engage à faire avec l'annonce d'aujourd'hui.

Ce financement soutient divers besoins, allant des services essentiels, comme les routes et les réseaux d'aqueduc, aux installations récréatives. Par exemple, dans la municipalité de Watson Lake, le financement est utilisé pour améliorer le sentier du lac Wye. Ce projet consiste à améliorer le revêtement, à installer des bancs accessibles et de nouveaux panneaux de signalisation, ainsi qu'à apporter d'autres améliorations dont pourront profiter les résidents et les visiteurs tout au long de l'année.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités la souplesse nécessaire pour répondre de manière stratégique à leurs besoins actuels et futurs en matière d'infrastructure.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut commencer par créer des collectivités fortes. Cet investissement stimulera les projets d'infrastructure qui soutiennent le logement et contribuent à créer des lieux sûrs et sains où les gens peuvent vivre, travailler et tisser des liens. Nous sommes fiers d'investir dans les infrastructures essentielles qui aident les collectivités du Yukon à faire avancer leurs priorités locales et soutiennent leur croissance à long terme. »

Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, et député du Yukon

« Cet investissement important permet de soutenir les infrastructures essentielles - les routes, les réseaux d'aqueduc et les espaces récréatifs - dont les collectivités du Yukon ont besoin pour croître de manière durable et créer davantage de possibilités de logements abordables et offrir une meilleure qualité de vie à tous les Yukonnais. »

L'honorable Mike Pemberton, premier ministre du Yukon

« Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est une source de financement essentielle qui permet aux Premières Nations, aux municipalités et aux collectivités non constituées en municipalité de tout le territoire de favoriser l'atteinte de leurs priorités. Le gouvernement du Yukon est heureux de jouer un rôle administratif dans le cadre de ce fonds et de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de tous les résidents. Merci au gouvernement du Canada pour son soutien continu. »

L'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités du Yukon

Faits en bref

Dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC), on versera 26,7 milliards de dollars de financement fédéral entre 2024 et 2034 afin de stimuler les investissements dans les infrastructures de base. En 2025-2026, on versera 2,5 milliards de dollars à 3 700 collectivités canadiennes dans le cadre du FDCC afin de soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

(FDCC), on versera 26,7 milliards de dollars de financement fédéral entre 2034 afin de stimuler les investissements dans les infrastructures de base. En 2025-2026, on versera 2,5 milliards de dollars à 3 700 collectivités canadiennes dans le cadre du FDCC afin de soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure. En 2025-2026, le Yukon recevra 18 750 000 $ pour effectuer des investissements stratégiques dans le cadre de 19 catégories de projets. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 29,1 milliards de dollars dans l'ensemble du Canada dans le cadre du FDCC, ce qui comprend plus de 218 millions de dollars dans les collectivités du Yukon .

recevra 18 750 000 $ pour effectuer des investissements stratégiques dans le cadre de 19 catégories de projets. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 29,1 milliards de dollars dans l'ensemble du dans le cadre du FDCC, ce qui comprend plus de 218 millions de dollars dans les collectivités du . Le FDCC est une source de financement permanent et indexé fournie aux provinces et aux territoires, qui à leur tour versent ces fonds aux administrations municipales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

L'accès au financement du FDCC est lié à la prise de mesures par les provinces, les territoires et les municipalités pour soutenir des projets d'infrastructure qui contribuent à accroître l'offre de logements et à bâtir des collectivités bien reliées.

Produit connexe

Investissons dans l'ensemble du Canada pour bâtir des collectivités sûres et fortes

Liens connexes

Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement

Suivez-nous sur X , Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Numéro sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Laura Seeley, Communications du Cabinet, Gouvernement du Yukon, 867-332-7627, [email protected]; Natalie Van Sterthem, Analyste des communications, Gouvernement du Yukon, 867-333-9159, [email protected]