Investissements sans précédent en habitation - 330 M$ pour construire 5 500 logements

QUÉBEC, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer que 5 500 nouveaux logements destinés à des familles, des aînés, des personnes handicapées, des personnes en difficultés et des femmes victimes de violence, pourront être construits grâce à un investissement de 328,3 M$ cette année.

Bien des projets ont été annoncés par les gouvernements précédents, sans que le financement nécessaire soit octroyé. Dans le cadre du budget 2021-2022, ce sont 5 500 nouveaux logements qui pourront voir le jour.

250 M$ permettront de construire 5 000 logements annoncés qui n'ont toujours pas été réalisés en date du 31 décembre 2020.

De cette somme, 79,4 M$ sont alloués à la Ville de Montréal, soit près du tiers de l'enveloppe budgétaire.

70 M$ sont accordés pour la réalisation de 500 autres unités.

8,3 M$ sont accordés au financement d'unités du programme de Supplément au loyer, ce qui permet à ses locataires bénéficiaires de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. De plus, 17,1 M$ sont également réservés pour des unités de supplément au loyer - marché privé, afin de venir en aide à des personnes en situation d'itinérance, des jeunes et des femmes victimes de violence conjugale.

Rappelons que depuis le 1er octobre 2018, ce sont plus de 6 000 logements qui ont été construits ou qui sont en voie de l'être, dont plusieurs sont d'ailleurs maintenant habités. Au total, depuis octobre 2018, ce sont plus de 660 M$ que le gouvernement du Québec a investi dans la construction de logements abordables et sociales.

De plus, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation annonçait il y a quelques jours près de 50 M$ pour accélérer la cadence de construction de 2 840 nouveaux logements, répartis parmi 104 projets. Ces sommes augmenteront la contribution financière des municipalités et diminueront par le fait même le fardeau de la hausse des coûts prévus pour les organismes promoteurs.

Citation :

« Notre gouvernement investit des sommes colossales depuis le 1er octobre 2018 pour rattraper le retard accumulé sous les gouvernements précédents et pour se doter d'une vision à long terme. Ce sont près de 660 M$ qui ont été injectés pour construire plus de logements sociales et abordables, pour les familles, dans les grands centres et dans les régions du Québec! En tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je me réjouis que ce soit plus de 6 000 logements qui ont été construits ou qui sont en voie de l'être jusqu'à maintenant, grâce aux investissements de notre gouvernement. Plus de 5 500 autres lèveront également de terre grâce aux 330 M$ que nous avons prévus au budget. Le travail se poursuit, il faut continuer d'augmenter l'offre de logement au Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Sur les 5 000 logements en développement, plus de 1 300 sont destinés à des clientèles plus vulnérables, dont des personnes itinérantes ou à risque de le devenir, des personnes vivant avec un problème de santé mentale et des femmes victimes de violence.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

