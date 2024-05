Investissements routiers, ferroviaires et aéroportuaires 2024-2026 - Le gouvernement du Québec en action pour les régions : plus de 861 M$ afin de rendre les déplacements plus sécuritaires en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

CHANDLER, QC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, et la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annoncent un investissement de 861 457 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers, ferroviaires et aéroportuaires de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Les sommes octroyées permettent le déploiement de projets significatifs, tels que :

la stabilisation du talus de la route 132 (secteur de la côte Donahue), entre Cannes -de-Roches et le pic de l'Aurore, à Percé;

-de-Roches et le pic de l'Aurore, à Percé; la réfection et la reconstruction du chemin de fer de la Gaspésie entre Port-Daniel - Gascons et Gaspé;

- et Gaspé; l'asphaltage de la route 199, entre le chemin North et le pont de la Pointe-de-l'Est, à Grosse-Île;

la réfection des voies de circulation et des aires de trafic à l'aéroport de Bonaventure.

« Notre objectif est clair : offrir aux Québécois des routes plus sécuritaires et plus confortables. La mise en œuvre des projets annoncés aujourd'hui confirme notre engagement de moderniser nos réseaux de transport. Pour y parvenir, nous consacrons près de 7,7 G$ afin de maintenir nos actifs en bon état et d'améliorer nos infrastructures, dans toutes les régions. Investir dans nos routes, c'est créer des emplois de qualité et contribuer à la vitalité économique du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Ces investissements sont importants pour la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, car ils vont permettre de concrétiser des projets qui y auront des retombées positives. Les besoins sont grands sur le plan du transport routier, ferroviaire et aéroportuaire, si l'on considère la vaste étendue du territoire à couvrir. Les sommes annoncées permettront donc de répondre aux priorités identifiées par le milieu. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Ces investissements significatifs pour la réalisation de projets majeurs en Gaspésie, qui touchent nos liens routiers, ferroviaires et aéroportuaires, témoignent de l'engagement de notre gouvernement à fournir à la région gaspésienne les outils nécessaires pour atteindre son plein potentiel de développement. Jamais auparavant un gouvernement n'avait autant investi dans les infrastructures de transport en Gaspésie, et je suis donc extrêmement fier de l'annonce d'aujourd'hui. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Je suis fière de ces investissements qui permettront à tous les citoyens de la Gaspésie de bénéficier de déplacements plus efficaces et sécuritaires. La réalisation de ces projets entraînera des retombées concrètes pour nos municipalités. Je tiens à saluer la collaboration du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour son engagement à moderniser nos réseaux de transport. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

Les sommes investies dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine se répartissent comme suit :

37 898 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



71 377 000 $ pour améliorer l'état des structures;



64 269 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire;



680 295 000 $ pour la réalisation d'un projet ferroviaire;



7 617 000 $ pour concrétiser des projets aéroportuaires.

En 2023, plusieurs projets ont été terminés, dont :

l'asphaltage de l'avenue Beauséjour, sur 3,7 km, et de la route 132, sur 1,7 km, à Bonaventure;



l'asphaltage du boulevard de York, à partir du pont Monseigneur-Ross, sur 3,3 km, à Gaspé;



l'asphaltage de la route 132, du chemin du Banc vers l'est, sur 3,1 km, à Rivière-à-Claude.

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2024-2026

Liste des projets terminés en 2023

