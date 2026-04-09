Investissements routiers et maritimes 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit plus de 1,1 G$ dans les infrastructures de transport de la région de la Montérégie

BOUCHERVILLE, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 1 117 580 000 $ seront alloués aux infrastructures de transport routier et maritime de la région de la Montérégie pendant la période 2026-2028. Le ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Jean-François Roberge, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, a rappelé que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

la réfection des ponts d'étagement de l'autoroute 30, au-dessus du chemin de la Butte-aux-Renards et de la montée de Picardie, à Varennes;

la construction d'un écran antibruit en bordure de l'autoroute 30, entre les boulevards Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph, à Châteauguay;

l'asphaltage de plusieurs tronçons de route, notamment de l'autoroute 10, en direction ouest, à Sainte-Brigide-d'Iberville, de l'autoroute 15, en direction sud, à Brossard, de l'autoroute 20, en direction est, à Sainte-Marie-Madeleine, et de la route 116, dans les deux directions, à Saint-Bruno-de-Montarville et à Longueuil.

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Ces investissements vont faire une vraie différence dans le quotidien des gens d'ici. On parle de routes plus sécuritaires, de déplacements plus simples et de projets concrets dans nos municipalités. En plus d'améliorer la qualité de vie, ces travaux vont aussi soutenir notre économie locale et créer de l'activité partout en Montérégie. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Pour atteindre son plein potentiel, la Montérégie a besoin d'un réseau de transport à la hauteur de sa croissance et de ses ambitions. On parle ici de vitalité économique, d'améliorer la mobilité des citoyens et de garantir des déplacements sécuritaires. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire de la ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de la Montérégie, dont 28 215 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit : 161 069 000 $ pour améliorer l'état des chaussées; 756 106 000 $ pour améliorer l'état des structures; 194 837 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner; 3 209 000 $ pour préparer un projet maritime; 2 359 000 $ pour maintenir l'état des structures et des ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

En 2025, plusieurs projets ont été terminés dont : l'asphaltage de l'autoroute20/route132 en direction est, entre le pont Samuel-De Champlain, à Brossard, et l'avenue Notre-Dame, à Saint-Lambert; l'élargissement du chemin Sainte-Julie, situé entre la route 201 et la montée Sainte-Julie, à Sainte-Marthe.



Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]