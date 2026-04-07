Investissements routiers et aéroportuaires 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit près de 211 M$ dans les infrastructures de transport de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 210 844 000 $ seront alloués aux infrastructures de transport routier et aéroportuaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant la période 2026-2028. Le ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, a rappelé que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Pour l'occasion, le ministre était accompagné de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

la réfection du pont sur la route 169, au-dessus de la rivière Métabetchouane, à Desbiens et Chambord;

la réfection de ponceaux et la correction de courbes sur la route d'Obedjiwan (Opitciwan);

l'asphaltage de l'autoroute 70, entre les arrondissements de Chicoutimi et de La Baie, et du boulevard Talbot, entre l'autoroute 70 et la rue des Champs-Élysées, à Saguenay;

la reconstruction de la chaussée de la rue du Quai et la réfection des conduites d'aqueduc et d'égout, en collaboration avec la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord.

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de poursuivre les efforts déployés pour assurer des déplacements sécuritaires à l'ensemble des usagers. En parallèle, ils amélioreront la mobilité, un facteur essentiel à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. La réalisation de ces travaux soutiendra également la vitalité économique de notre région en stimulant l'entrepreneuriat local. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Les sommes investies dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont 1 044 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit : 55 559 000 $ pour améliorer l'état des chaussées; 84 118 000 $ pour améliorer l'état des structures; 59 681 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner; 11 487 000 $ pour concrétiser un projet aéroportuaire.

En 2025, plusieurs projets ont été terminés dont : la construction d'un carrefour giratoire à l'intersection du boulevard Auger Est et de la route du Lac Est, à Alma; la reconstruction d'un pont sur la route 169, au-dessus de la rivière Moreau, à Péribonka; l'asphaltage de plusieurs segments et la réfection de ponceaux de la route 172, dans le secteur Mont-Valin.



Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]