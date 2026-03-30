Investissements routiers et aéroportuaires 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit plus de 235 M$ dans les infrastructures de transport de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

AMOS, QC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 235 149 000 $ seront alloués aux infrastructures de transport routier et aéroportuaire de la région de l'Abitibi-Témiscamingue pendant la période 2026-2028. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, a rappelé que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Pour l'occasion, le ministre était accompagné de la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

la réfection de la chaussée sur la route 111, entre la halte routière Figuery et le carrefour des routes 109, 111 et 395, à Amos;

la réfection de la route 117, du chemin de la Mine-École jusqu'à la rue Curé-Foisy (Dubuisson), à Val-d'Or;

l'asphaltage de la route 393, entre les intersections des routes 390 à Palmarolle et 111 à La Sarre.

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis consciente que l'entretien de nos infrastructures routières représente un enjeu majeur pour notre région. C'est pourquoi je suis heureuse d'annoncer que plusieurs projets importants verront bientôt le jour dans notre circonscription. Je sais également que certains de ces travaux étaient attendus depuis longtemps, et leur réalisation constitue une excellente nouvelle pour l'ensemble de nos citoyens. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, dont 1 920 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit :

154 055 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



60 037 000 $ pour améliorer l'état des structures;



18 129 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



2 378 000 $ pour concrétiser des projets aéroportuaires;



550 000 $ pour maintenir l'état des structures et des ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

En 2025, plusieurs projets ont été terminés dont :

la reconstruction du pont au-dessus de la rivière Barrière sur le chemin Saint-Urbain, à Rémigny;



l'asphaltage de la route 117, de Val-d'Or (Dubuisson) à Malartic;



la reconstruction du ponceau sous le chemin J.-Alfred-Roy au niveau du cours d'eau Cameron-Côté, à Sainte-Germaine-Boulé.

Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]