Investissements routiers et aéroportuaires 2024-2026 - Le gouvernement du Québec en action pour les régions : près de 616 M$ afin de rendre les déplacements plus sécuritaires en Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 8 avril 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annoncent un investissement de 615 864 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers et aéroportuaires de la région de la Côte-Nord.

Les sommes octroyées permettront le déploiement de projets significatifs, tels que :

le réaménagement de quatre intersections avec la route 138 et la réalisation de travaux d'asphaltage, aux Bergeronnes;

la réalisation de travaux d'asphaltage, aux Bergeronnes; l'asphaltage de la route 138, à différents endroits, à l'est de Sept-Îles, sur près de 14 kilomètres;

l'installation d'une nouvelle génératrice à l'aéroport de Tête-à-la-Baleine.

« Notre objectif est clair : offrir aux Québécois des routes plus sécuritaires et plus confortables. La mise en œuvre des projets annoncés aujourd'hui confirme notre engagement de moderniser nos réseaux de transport. Pour y parvenir, nous consacrons près de 7,7 G$ afin de maintenir nos actifs en bon état et d'améliorer nos infrastructures, dans toutes les régions. Investir dans nos routes, c'est créer des emplois de qualité et contribuer à la vitalité économique du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cet important investissement constitue une excellente nouvelle pour la Côte-Nord. Grâce à ces sommes, plusieurs chantiers prendront forme et auront des retombées concrètes pour les municipalités. Ce sont tous les Nord-Côtiers qui bénéficieront de déplacements plus efficaces et plus sécuritaires. Je suis très fière de l'action de notre gouvernement pour notre région! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« C'est une très belle annonce pour la Côte-Nord, et ces investissements routiers et aéroportuaires vont permettre d'améliorer l'état de nos routes et la sécurité de ses usagers. Plusieurs projets importants se concrétiseront dans les prochaines années sur le territoire de René-Lévesque et auront un effet positif sur les déplacements, en plus d'avoir des retombées concrètes pour nos municipalités. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« La route 138 et le réseau aéroportuaire constituent un lien vital pour les communautés de la Basse-Côte-Nord. Les améliorations que nous y apportons assurent un réseau efficace et sécuritaire, et certaines donnent suite à des recommandations du Bureau du coroner. Il s'agit de la colonne vertébrale de la Côte-Nord, qui renforce la liaison entre les communautés. Je salue d'ailleurs tout le travail de mes collègues Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable, Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, et Yves Montigny, député de René-Lévesque, qui défendent constamment les enjeux qui interpellent les citoyens de la région. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de la Côte-Nord se répartissent comme suit :

118 246 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



56 916 000 $ pour améliorer l'état des structures;



433 270 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



7 221 000 $ pour concrétiser des projets aéroportuaires;



211 000 $ pour assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur la Route blanche.

En 2023, plusieurs projets ont été terminés, dont :

la réfection de la route 172, au nord de la côte Sainte-Marguerite , à Sacré-Cœur;

l'amélioration de la route 389, y compris un nouveau tracé de quatre kilomètres, entre Baie-Comeau et la centrale hydroélectrique Jean-Lesage;

la réfection de la route 138, à l'ouest de Port-Cartier .

