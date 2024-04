Investissements routiers et aéroportuaires 2024-2026 - Le gouvernement du Québec en action pour les régions : plus de 229 M$ afin de rendre les déplacements plus sécuritaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 4 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 229 367 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers et aéroportuaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pour l'occasion, la ministre était accompagnée de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, et des députés de Jonquière, M. Yannick Gagnon, de Dubuc, M. François Tremblay, et Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard.

Les sommes octroyées permettent le déploiement de projets significatifs, tels que :

la reconstruction du pont sur la route 169, au-dessus de la rivière Moreau, à Péribonka;

divers travaux sur les chaussées et les structures sur la route 172, entre Saint-Fulgence et Sacré-Cœur;

et Sacré-Cœur; la construction d'un carrefour giratoire à l'intersection du boulevard Auger Est et de la route du Lac Est, à Alma.

Citations

« Notre objectif est clair : offrir aux Québécois des routes plus sécuritaires et plus confortables. La mise en œuvre des projets annoncés aujourd'hui confirme notre engagement de moderniser nos réseaux de transport. Pour y parvenir, nous consacrons près de 7,7 G$ afin de maintenir nos actifs en bon état et d'améliorer nos infrastructures, dans toutes les régions. Investir dans nos routes, c'est créer des emplois de qualité et contribuer à la vitalité économique du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cet important investissement constitue une excellente nouvelle pour notre région. Grâce à ces sommes, plusieurs chantiers prendront forme et auront des retombées concrètes pour les municipalités. Ce sont tous les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui bénéficieront de déplacements plus efficaces et plus sécuritaires. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nancy Guillemette, députée de Roberval, Yannick Gagnon, député de Jonquière, François Tremblay, député de Dubuc, et Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean.

Faits saillants

Les sommes investies dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean se répartissent comme suit :

61 765 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



79 612 000 $ pour améliorer l'état des structures;



81 371 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



6 620 000 $ pour concrétiser des projets aéroportuaires.

En 2023, plusieurs projets ont été terminés, dont :

la reconstruction de ponceaux sous la route 172, à la rivière aux Outardes, à Saint-Fulgence ;

;

les travaux de stabilisation des berges en bordure de la route 170, des kilomètres 117 à 122, à Saguenay;



la réfection de la piste 12-30 à l'aéroport de Chicoutimi-Saint-Honoré.

Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2024-2026

Liste des projets terminés en 2023

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Sources : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246; Stéphane Bégin, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 418 540-5868; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724