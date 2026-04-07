Investissements routiers 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit près de 1,2 G$ dans les infrastructures de transport de la région de Montréal

MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 1 178 386 000 $ seront alloués aux infrastructures de transport routier de la région de Montréal pendant la période 2026-2028. La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, rappelle que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

la réparation de la chaussée en béton de l'autoroute 40, en direction est, entre l'échangeur Anjou et le pont Charles-De Gaulle;

la réparation du pont d'étagement du boulevard Lacordaire, au-dessus de l'autoroute 40;

la reconstruction des ponts d'étagement de l'autoroute 520, au-dessus du boulevard Cavendish et de l'autoroute 13.

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« À Montréal, investir dans nos infrastructures de transport, c'est investir directement dans la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens, mais aussi dans la compétitivité de notre métropole. Avec près de 1,2 G$ sur deux ans, nous faisons des choix responsables pour maintenir nos actifs, sécuriser les déplacements et soutenir un réseau à la hauteur d'une grande métropole internationale. Ces travaux auront également des retombées concrètes sur notre économie, en appuyant les entreprises d'ici et en contribuant à la vitalité de nos quartiers. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ces investissements sont une excellente nouvelle pour l'est de Montréal, où plusieurs chantiers structurants viendront améliorer concrètement le quotidien des citoyennes et citoyens. Que ce soit par la réfection de l'autoroute 40 ou des infrastructures locales, nous agissons de façon ciblée pour rendre nos déplacements plus fluides et sécuritaires. C'est aussi un levier important pour soutenir le développement économique de nos secteurs et renforcer l'attractivité de nos milieux de vie. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de Montréal, dont 6 634 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit :

65 164 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



1 035 382 000 $ pour améliorer l'état des structures;



77 840 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner.

En 2025, plusieurs projets se sont poursuivis et le Ministère a achevé la réparation des ponts d'étagement situés dans l'échangeur de l'autoroute 20 et du boulevard des Sources.

Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]