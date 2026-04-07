Investissements routiers 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit plus de 95 M$ dans les infrastructures de transport de la région de Laval

LAVAL, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 95 159 000 $ seront alloués aux infrastructures de transport routier de la région de Laval pendant la période 2026-2028. Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, a rappelé que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

la reconstruction, en béton, d'une section de la chaussée de l'autoroute 13, en direction sud, entre le boulevard Dagenais et l'autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie);

la réparation de quatre structures de l'autoroute 440, au-dessus de l'autoroute 15 (des Laurentides);

l'amélioration de l'éclairage sur les autoroutes 440 et 25, entre l'autoroute 19, à Laval, et l'île Saint-Jean, à Terrebonne.

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de poursuivre les efforts déployés pour assurer des déplacements sécuritaires à l'ensemble des usagers. En parallèle, ils amélioreront la mobilité, un facteur essentiel à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. La réalisation de ces travaux soutiendra également la vitalité économique de notre région en stimulant l'entrepreneuriat local. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Ces investissements sont une excellente nouvelle pour les familles de Laval. Des routes mieux entretenues et plus sécuritaires, ça signifie concrètement une qualité de vie améliorée pour nos citoyennes et citoyens, au quotidien. »

Alice Abou-Khalil, députée de Fabre

« Ces investissements routiers du gouvernement du Québec pour la région de Laval améliorent la sécurité routière et assurent le maintien des infrastructures en plus de favoriser la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport aussi efficaces que sécuritaires qui contribuent au développement de notre région. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides

« Entretenir nos infrastructures, c'est un choix responsable, et c'est exactement ce que nous faisons à Laval avec cet investissement de plus de 95 M$. Cet appui permettra d'assurer des déplacements plus sécuritaires et plus efficaces pour nos citoyennes et citoyens, aujourd'hui et pour les années à venir. »

Valérie Schmaltz, députée de Vimont

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de Laval, dont 9 629 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit : 14 388 000 $ pour améliorer l'état des chaussées; 48 803 000 $ pour améliorer l'état des structures; 31 968 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner.

En 2025, ce projet a été terminé : l'asphaltage de la voie de desserte de l'autoroute 440, en direction ouest, entre l'autoroute 15 et l'autoroute 13.



Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]