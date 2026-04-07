Investissements routiers 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit plus de 296 M$ dans les infrastructures de transport de la région du Bas-Saint-Laurent

CACOUNA, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 296 283 000 $ seront alloués aux infrastructures de transport routier de la région du Bas-Saint-Laurent pendant la période 2026-2028. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Amélie Dionne, et le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, ont rappelé, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Parmi les projets qui seront réalisés, au cours des deux prochaines années, mentionnons, notamment :

la réfection du pont D'Amours, sur la rue Saint-Magloire, au-dessus de la rivière du Loup, à Rivière-du-Loup;

l'asphaltage de la route 132, à l'ouest de l'avenue du Parc, à Amqui;

la reconstruction de la route 132 et du pont Arthur-Bergeron, au-dessus de la rivière Mitis, à Sainte-Flavie et à Grand-Métis;

la reconstruction du pont sur la route de l'Église Nord, au-dessus de la rivière Goudron, à Sainte-Hélène-de-Kamouraska;

la reconstruction du pont sur la route du Pont-de-Broche, au-dessus de la rivière du Loup, à Sainte-Hélène-de-Kamouraska;

l'asphaltage de la route 230, sur 2,7 km à Saint-Pacôme, et de la rue Lavoie, sur 0,6 km à Saint-Gabriel-Lalemant;

le réaménagement de la route 293, dans le secteur au sud du 2 e Rang (modification de quatre courbes), à Notre-Dame-des-Neiges;

Rang (modification de quatre courbes), à Notre-Dame-des-Neiges; la reconstruction du pont sur le Petit-3e Rang Est, au-dessus du ruisseau du Castor, à Lac-des-Aigles.

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de poursuivre les efforts déployés pour assurer des déplacements sécuritaires à l'ensemble des usagers. En parallèle, ils amélioreront la mobilité, un facteur essentiel à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. La réalisation de ces travaux soutiendra également la vitalité économique de notre région en stimulant l'entrepreneuriat local. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« L'annonce de ces investissements majeurs dans notre réseau routier est une excellente nouvelle pour les citoyennes et les citoyens du Bas-Saint-Laurent. En plus d'assurer la sécurité des déplacements au quotidien, ces travaux contribueront à améliorer la fluidité de nos transports et à soutenir le développement économique de nos municipalités. Je me réjouis particulièrement de voir des projets concrets se réaliser dans notre milieu, au bénéfice de toute la communauté. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

Faits saillants

Les sommes investies dans la région du Bas-Saint-Laurent, dont 28 146 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit : 77 175 000 $ pour améliorer l'état des chaussées; 75 242 000 $ pour améliorer l'état des structures; 141 746 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner; 2 120 000 $ pour maintenir l'état des structures et des ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

En 2025, plusieurs projets ont été terminés dont : l'asphaltage de l'autoroute 20 dans trois secteurs, à Notre-Dame-du-Portage, à Rivière-du-Loup et à Cacouna; l'asphaltage de la route 132, à Routhierville; la correction d'une courbe de la route 132 dans le secteur de la pointe aux Cenelles, à Sainte-Flavie.



Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]