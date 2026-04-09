Investissements routiers 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit plus de 288 M$ dans les infrastructures de transport de la région du Centre-du-Québec

VICTORIAVILLE, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 288 379 000 $ seront alloués aux infrastructures de transport routier de la région du Centre-du-Québec pendant la période 2026-2028. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, a rappelé que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Pour l'occasion, le ministre était accompagné du député de Johnson, M. André Lamontagne, et du député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger.

Parmi les projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, mentionnons :

l'asphaltage de la route 116 sur 5,5 km dans la ville de Plessisville;

la reconstruction du pont situé sur la route 265, au-dessus de la rivière Bécancour, à Notre-Dame-de-Lourdes;

la reconstruction du pont situé sur le rang Saint-Jacques, au-dessus de la Petite rivière du Chêne, à Sainte-Sophie-de-Lévrard;

la poursuite de l'élargissement et du réaménagement de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie.

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de poursuivre les efforts déployés pour assurer des déplacements sécuritaires à l'ensemble des usagers. En parallèle, ils amélioreront la mobilité, un facteur essentiel à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. La réalisation de ces travaux soutiendra également la vitalité économique de notre région en stimulant l'entrepreneuriat local. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Il importe de soutenir l'accessibilité à nos régions et la sécurité de leurs habitants. Pour ce faire, il est primordial d'investir dans nos infrastructures routières. Je me réjouis des sommes importantes dont bénéficiera notre réseau au Centre-du-Québec! »

André Lamontagne, député de Johnson

« C'est parce que nous savons tous que les besoins en infrastructures routières sont énormes que notre gouvernement investit près de 300 M$ au Centre-du-Québec. Il s'agit d'une somme importante qui aura des débouchés concrets pour la région. Je me réjouis particulièrement pour les citoyennes et citoyens de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Paroisse et Village) et Saint-Cyrille-de-Wendover, qui verront enfin leur tronçon de la route 122 faire l'objet de travaux d'amélioration. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

Faits saillants

Les sommes investies dans la région du Centre-du-Québec, dont 8 715 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit : 92 181 000 $ pour améliorer l'état des chaussées; 120 096 000 $ pour améliorer l'état des structures; 76 072 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner; 30 000 $ pour maintenir l'état des structures et des ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

En 2025, plusieurs projets ont été terminés dont : le remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette, situé sur l'autoroute 55, au-dessus du fleuve Saint-Laurent; le premier tronçon doublé de 7 km du projet d'élargissement et de réaménagement de l'autoroute 55, à Sainte-Eulalie et à Saint-Wenceslas.



Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]