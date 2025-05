Investissements routiers 2025-2027 - Le gouvernement du Québec investit dans nos régions : plus de 1,4 G$ pour le transport dans la région de Montréal

MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, a annoncé un investissement de 1 413 209 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers de la région de Montréal.

Les sommes octroyées permettent la réalisation de projets significatifs, tels que :

la reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520, au-dessus de l'autoroute 13, à Montréal;

l'asphaltage de l'autoroute 15, dans les deux directions, entre le pont Médéric-Martin et l'autoroute métropolitaine, à Montréal;

la réparation du tablier du pont Papineau-Leblanc de l'autoroute 19, au-dessus de la rivière des Prairies, entre Laval et Montréal;

l'autoroute 19, au-dessus de la rivière des Prairies, entre et Montréal; la poursuite des travaux de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine , entre Montréal et Longueuil , et de reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville .

Citations

« Depuis 2018, notre gouvernement fait le choix d'investir toujours plus dans nos infrastructures, notamment en transport, pour rattraper le sous-investissement des gouvernements précédents, et offrir des infrastructures de qualité aux Québécois. Dans le contexte d'imprévisibilité économique que nous vivons actuellement, ce choix s'avère particulièrement judicieux, puisque chaque chantier crée des emplois, fait vivre nos entreprises, notamment celles visées par les tarifs américains, et stimule l'économie dans toutes les régions du Québec. Qui plus est, une des meilleures façons d'aider nos industries à demeurer compétitives à travers cette transition vers de nouveaux marchés et une économie redéfinie, c'est de leur offrir des conditions logistiques optimales, soit des réseaux de transport efficaces. Investir autant est donc un choix ambitieux, mais extrêmement stratégique pour nos citoyens et notre économie! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les projets qui se concrétiseront grâce aux sommes annoncées aujourd'hui permettront d'assurer des déplacements sécuritaires et fluides à travers notre région. Ces différents chantiers en activité auront pour résultat d'améliorer directement la qualité de vie de nos citoyens de même que la vitalité socioéconomique de la région de Montréal, notamment par la création d'emplois de qualité. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de Montréal se répartissent comme suit :

25 180 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



1 381 841 000 $ pour améliorer l'état des structures;



6 188 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner.

En 2024, plusieurs projets ont été terminés, dont :

la reconstruction de la chaussée de béton de l'autoroute 40 en direction est, entre les boulevards Morgan et Saint-Charles ;

;

la reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520, au-dessus de la rue Hickmore.

