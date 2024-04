Investissements routiers 2024-2026 - Le gouvernement du Québec en action pour les régions : près de 246 M$ afin de rendre les déplacements plus sécuritaires en Outaouais

GATINEAU, QC, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 245 661 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers de la région de l'Outaouais.

Pour l'occasion, le ministre était accompagné de la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, du député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, et du député de Gatineau, M. Robert Bussière.

Les sommes octroyées permettent le déploiement de projets significatifs, tels que :

la poursuite du plan d'intervention de la route 105 dans les municipalités de Low et Gracefield ;

et ; la réfection de la chaussée du boulevard des Allumettières, à proximité du boulevard des Grives jusqu'à l'autoroute 50, à Gatineau ;

; la réparation du pont Quevillon en direction ouest sur l'autoroute 50, au-dessus de la rivière du Lièvre, à Gatineau .

« Notre objectif est clair : offrir aux Québécois des routes plus sécuritaires et plus confortables. La mise en œuvre des projets annoncés aujourd'hui confirme notre engagement de moderniser nos réseaux de transport. Pour y parvenir, nous consacrons près de 7,7 G$ afin de maintenir nos actifs en bon état et d'améliorer nos infrastructures, dans toutes les régions. Investir dans nos routes, c'est créer des emplois de qualité et contribuer à la vitalité économique du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cet important investissement constitue une excellente nouvelle pour notre région. Je suis heureux de constater que les représentations de notre caucus ont porté fruit. Je pense notamment à la route 105, au prolongement de La Vérendrye, mais aussi à la poursuite des travaux sur l'autoroute 50. Grâce à ces sommes, plusieurs chantiers prendront forme et auront des retombées concrètes pour les municipalités. Ce sont tous les citoyens de l'Outaouais qui bénéficieront de déplacements plus efficaces et plus sécuritaires. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Je suis très heureuse des investissements consentis ici en Outaouais et je me réjouis de la réfection de la chaussée du boulevard des Allumettières, allant du boulevard des Grives jusqu'à l'autoroute 50. Ce tronçon est primordial et son rétablissement est une question de sécurité routière, et notre gouvernement agit en ce sens. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

« Je me réjouis de cet investissement de 245 661 000 $ accordé à la région de l'Outaouais pour les deux prochaines années, qui vise à améliorer la sécurité et la qualité de notre réseau routier. Ce bel investissement démontre bien que la sécurité routière est une priorité pour notre gouvernement. Ces sommes permettront d'ailleurs d'améliorer et de poursuivre le développement de nos infrastructures de transport, ici, dans Chapleau, à Gatineau, en Outaouais. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« Une fois de plus, notre gouvernement démontre l'importance des régions et du respect de ses engagements. Merci à ma collègue, Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, ainsi qu'à son équipe pour ce travail rigoureux. Ces investissements permettront entre autres la réalisation de travaux très attendus sur les routes 105 et 366 ainsi que la planification d'autres travaux, à venir en 2025-2026. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Les sommes investies dans la région de l'Outaouais se répartissent comme suit :

112 739 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



54 189 000 $ pour améliorer l'état des structures;



77 568 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



1 165 000 $ pour assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

En 2023, plusieurs projets ont été terminés, dont :

la réfection de la chaussée et de ponceaux sur le chemin Baskatong, à Grand-Remous ;

;

la reconstruction du pont au-dessus de la rivière Blanche, sur la montée Legault, à Lochaber-Partie-Ouest;



la reconstruction d'un ponceau sous la route 321, entre les rangs Saint-Joseph Ouest et Saint-Joseph Est, à Saint-André-Avellin.

