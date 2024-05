Investissements routiers 2024-2026 - Le gouvernement du Québec en action pour les régions : près de 1,2 G$ afin de rendre les déplacements plus sécuritaires dans la région de Montréal

MONTRÉAL, le 3 mai 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 1 166 301 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers de la région de Montréal.

Les sommes octroyées permettent le déploiement de projets significatifs, tels que :

la reconstruction de la chaussée de béton de l'autoroute 40, en direction est, entre les boulevards Morgan et Saint-Charles ;

; la réparation des tunnels Ville-Marie et Viger ainsi que celle des structures surélevées sur la route 136, entre l'échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie .

« Notre objectif est clair : offrir aux Québécois des routes plus sécuritaires et plus confortables. La mise en œuvre des projets annoncés aujourd'hui confirme notre engagement de moderniser nos réseaux de transport. Pour y parvenir, nous consacrons près de 7,7 G$ afin de maintenir nos actifs en bon état et d'améliorer nos infrastructures, dans toutes les régions. Investir dans nos routes, c'est créer des emplois de qualité et contribuer à la vitalité économique du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Les sommes investies dans la région de Montréal se répartissent comme suit :

14 775 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



1 137 962 000 $ pour améliorer l'état des structures;



13 565 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire.

En 2023, plusieurs projets ont été terminés, dont :

la réfection majeure du pont Pie-IX, situé sur la route 125;



la réparation du tunnel de Liesse de l'autoroute 13, situé à Dorval et à Montréal;

l'autoroute 13, situé à et à Montréal;

la reconstruction du pont d'étagement du boulevard des Galeries-d' Anjou , situé au-dessus de l'autoroute 40.

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2024-2026

Liste des projets terminés en 2023

