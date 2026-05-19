MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente visant la vente des actifs américains de FirstLight à [Insert Buyer], une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements en infrastructure énergétique et en transition énergétique (la « Transaction »). Les actifs américains représentent environ 1,4 GW de capacité installée et regroupe des actifs de production hydroélectrique, de stockage d'énergie et d'énergies renouvelables situés au Massachusetts, au Connecticut et en Pennsylvanie.

Depuis son acquisition de FirstLight en 2016, Investissements PSP a soutenu sa croissance pour en faire une plateforme de premier plan en énergie propre, regroupant des actifs de production hydroélectrique, de stockage d'énergie et d'énergies renouvelables aux États-Unis et au Canada.

La Transaction vise les activités américaines de FirstLight, dont le portefeuille Allegheny Hydro. H2O Power et Hydromega, qui forment ensemble la plateforme canadienne de FirstLight, demeureront la propriété d'Investissements PSP. Les employés américains de FirstLight, sous la direction du président et chef de la direction Justin Trudell, poursuivront leurs activités au sein de Hull Street Energy, tandis que la plateforme canadienne demeurera sous la direction actuelle, au Canada.

« Nous sommes fiers de ce que l'équipe a accompli chez FirstLight et reconnaissants du soutien d'Investissements PSP au cours des dernières années », a déclaré Justin Trudell, président et chef de la direction de FirstLight. « C'est avec enthousiasme que nous poursuivrons la croissance de nos activités américaines aux côtés de Hull Street Energy, qui marquera un nouveau chapitre dans l'histoire de FirstLight. »

La plateforme canadienne de FirstLight demeurera un chef de file dans l'exploitation de projets d'énergie propre et continuera de développer son portefeuille de projets éoliens, solaires, hydroélectriques et de stockage par batterie au Québec et en Ontario. Parmi ceux-ci figure le projet solaire de Fort Frances de 57,2 MW en Ontario, développé en partenariat avec la Première Nation de Lac Des Mille Lacs, qui a récemment obtenu un contrat d'achat d'électricité (CAE) de 20 ans dans le cadre du dernier appel d'approvisionnement à long terme de l'Ontario.

« Nous tenons à remercier l'équipe de FirstLight pour leur leadership, leur engagement et leur collaboration tout au long de notre partenariat », a déclaré Andrew Alley, directeur général et chef mondial des Investissements en infrastructures chez Investissements PSP. « Cette transaction illustre notre approche rigoureuse en matière de gestion de portefeuille et d'optimisation des rendements, tout en préservant notre présence canadienne dans des projets générant des revenus à long terme indexés sur l'inflation. Nous continuerons de mettre à profit notre expertise mondiale ici, au Canada, pour développer de nouvelles opportunités dans le secteur énergétique. »

La Transaction est assujettie aux approbations réglementaires d'usage. Evercore a agi à titre de seul conseiller financier, et Latham & Watkins et Foley Hoag ont agi à titre de conseillers juridiques auprès d'Investissements PSP.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants investisseurs pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 299,7 milliards de dollars au 31 mars 2025. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE Investissements PSP

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