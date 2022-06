WINNIPEG, MB, le 28 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, l'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux, Obby Khan, membre de l'Assemblée législative de Fort Whyte, Tony Pesce, président de la Italian Canadian League of Manitoba Inc. et Vincenzo Gabriele, directeur exécutif du centre Caboto, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la modernisation du centre Caboto à Winnipeg.

Depuis plus de 20 ans, le centre Caboto sert de lieu de rassemblements et d'activités pour célébrer et favoriser la promotion de la culture italienne du Manitoba grâce à ses programmes, événements et services.

La modernisation du centre Caboto aidera à réhabiliter le centre tout en améliorant sa durabilité à long terme. Les améliorations comprennent le remplacement des unités de chauffage mécaniques, l'installation d'un nouvel éclairage à DEL et la modernisation des appareils sanitaires.

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 100 000 dollars dans ce projet. La Italian Canadian League of Manitoba Inc. contribue jusqu'à 150 000 dollars aux coûts éligibles pour le projet.

Citations

« Le centre Caboto est un lieu de rassemblements bien connu qui fait rayonner la culture italienne par le biais de ses divers programmes, événements et services. Grâce à cette initiative avec nos partenaires, les Winnipegois et les visiteurs pourront profiter d'un centre Caboto revitalisé et durable, mieux équipé pour mettre en lumière la richesse de la diversité et de l'histoire culturelle de la province. »

L'honorable Jim Carr, député pour Winnipeg-Centre-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Italian Canadian League of Manitoba a fait la promotion des intérêts et de la présence de la communauté italienne au Manitoba depuis plus de 55 ans. Notre gouvernement est heureux de collaborer avec le gouvernement fédéral et la Italian Canadian League of Manitoba afin d'apporter ces importantes améliorations en infrastructure pour revitaliser le centre Caboto. De plus, cet investissement du gouvernement du Manitoba améliorera la qualité de vie des résidents en leur fournissant un accès à des installations récréatives qui sont nécessaires pour leur santé et bien-être. »

L'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux

« Le Centro Caboto Centre est notre propre centre événementiel et multiculturel italien, lequel accueille toute une diversité de cultures du monde en nos murs. Les communautés italiennes du Manitoba ont attendu patiemment la réouverture du Centre, et depuis, le centre a accueilli plus de 3 000 invités par semaine. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour notre Centre et vient à un moment opportun alors que l'infrastructure, la culture et les loisirs sont si importants. Merci/Mille Grazie au gouvernement du Canada et au gouvernement du Manitoba pour votre soutien constant afin d'améliorer notre Centro Caboto Centre. »

Tony Pesce, président de la Italian Canadian League of Manitoba Inc. et Vincenzo Gabriele, directeur exécutif du centre Caboto

Quick facts

Le gouvernement du Canada finance le projet du centre Caboto par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

finance le projet du centre Caboto par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada prévoit 33,5 milliards de dollars sur 11 ans pour les infrastructures publiques partout au Canada . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays.

prévoit 33,5 milliards de dollars sur 11 ans pour les infrastructures publiques partout au . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays. Au cours des trois dernières années, un financement fédéral de 697 161 556 dollars a été approuvé pour 98 projets d'infrastructure au Manitoba , y compris 14 projets communautaires, culturels et récréatifs.

a été approuvé pour 98 projets d'infrastructure au , y compris 14 projets communautaires, culturels et récréatifs. Au Manitoba , le gouvernement du Canada a investi plus de 945 millions de dollars dans 229 projets d'infrastructure depuis 2015.

Associated links

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Manitoba

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-mb-fra.html

Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, une composante du PIIC sous le plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html

Gouvernement du Manitoba : Programme d'infrastructure Investir dans le Canada

https://www.gov.mb.ca/fpir/strainfrasec/investing/index.fr.html

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Contacts : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected], Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn, Site Web : Infrastructure Canada ; Jon Lovlin, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux, Gouvernement du Manitoba, [email protected]