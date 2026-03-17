TORONTO, le 17 mars 2026 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui le lancement de la série FNB Fonds de crédit multi-actifs CQS (symbole : MMAC), en collaboration avec son conseiller en placement affilié, Gestion de placements Manuvie | CQS (« Manuvie CQS »), un spécialiste du crédit alternatif axé sur la recherche, dont le siège social est situé à Londres et qui possède plus de 20 ans d'expérience. La clôture du premier appel public du nouveau FNB a eu lieu et les parts commencent à être négociées à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

« Nous avons constaté un vif intérêt pour la stratégie phare de Manuvie CQS depuis son lancement auprès des épargnants canadiens l'année dernière, et cette série FNB offre davantage de souplesse et un meilleur accès aux conseillers et à leurs clients », a déclaré Kristie Feinberg, cheffe de la gestion de patrimoine et d'actifs à Manuvie.

La série FNB Fonds de crédit multi-actifs CQS Manuvie vise à générer des revenus et une croissance du capital au moyen de placements faits principalement dans des titres de créance d'émetteurs internationaux, et à offrir des rendements attractifs, axés sur le revenu et ajustés au risque, tout au long des cycles de marché. Le portefeuille est géré par une équipe dirigée par Craig Scordellis, cochef des placements et gestionnaire de portefeuille principal, James Fitzpatrick, chef des prêts mondiaux et gestionnaire de portefeuille principal, et Darren Toner, gestionnaire de portefeuille principal.

« La série FNB Fonds de crédit multi-actifs CQS Manuvie offre aux conseillers un outil simple pour accéder à une stratégie de revenu mondiale et flexible, offrant des occasions à saisir, notamment sur le marché des titres de créance européens. « L'équipe expérimentée et la plateforme axée sur la recherche de Manuvie CQS sont conçues pour évoluer dans ces secteurs à travers les cycles de marché incertains. Le fait de proposer cette stratégie aux épargnants dans un format FNB élargit les possibilités de revenus offertes à nos clients », a ajouté Jordy Chilcott, chef, Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Canada, à Investissements Manuvie.

Outre le lancement de la nouvelle série FNB, Manuvie a récemment réduit les frais de gestion à l'égard du Fonds de crédit multi-actifs CQS Manuvie, comme annoncé précédemment. Les réductions de frais sont entrées en vigueur le 11 mars 2026.

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu'au paiement de frais de gestion ou d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB et le prospectus avant d'effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur liquidative varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Les Fonds Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Gestion de placements Manuvie | CQS est un sous-conseiller en valeurs pour certains fonds offerts et gérés par Investissements Manuvie.

Gestion de placements Manuvie | CQS est une dénomination commerciale de CQS (UK) LLP, habilitée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, et/ou CQS (US), LLC, conseiller en placements inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission.

Les termes « CQS » ou « Gestion de placements Manuvie | CQS », tels qu'ils sont utilisés dans le présent document, peuvent comprendre CQS (UK) LLP et CQS (US) LLC, ou l'une et l'autre de ces entités. Gestion de placements Manuvie | CQS est une filiale de Manulife Investment Management (Europe) Limited.

Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de plans de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

À propos de Manulife | CQS Investment Management

Manulife | CQS Investment Management, une filiale de Gestion de placements Manuvie, est un gestionnaire de crédit alternatif multisectoriel. CQS gère depuis plus de 20 ans des stratégies de crédit axées sur la recherche sur plusieurs cycles de marché. Ses capacités de base couvrent les titres de créance de sociétés (prêts et obligations), les titres adossés à des actifs, le capital réglementaire, les obligations structurées adossées à des prêts et les obligations convertibles. Notre ambition est de continuer à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs au fil des cycles du marché en sélectionnant des titres de créance de bonne qualité et en générant des revenus. Nous nous engageons à établir des partenariats durables avec les investisseurs, à générer des rendements ajustés au risque à long terme, à fournir des services de haut niveau et à adapter les mandats à un éventail d'objectifs de rendement et de tolérance au risque. Pour plus de renseignements, visitez le site cqs.com.

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SOURCE Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie